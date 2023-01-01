Тайм-драйв. Как успевать жить и работать. Глеб Архангельский. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Если вы ищете советы для трудоголиков в книге «Тайм-драйв. Как успевать жить и работать», то она вас удивит. Time-drive — это не ежедневник и не протокол дня. Это вопрос о том, как потратить свое время, чтобы потом не было мучительно больно. Глеб Архангельский, автор эффективных российских бизнес-тренингов по тайм-драйву, дает инструментарий для полноценного подхода к жизни. Планируете в пять раз больше деловых встреч, чем можете физически провести? Тогда не корите себя за то, что большинство из них остается на бумаге. Позвольте себе каждый день жить красиво, полезно и ни о чем не жалеть. В «Тайм-драйве» Глеба Архангельского для этого предусмотрено все необходимое, так что можно сосредоточиться на главном и не чувствовать себя виноватым.



Тайм-драйв слушать на видеосервисе Wink.