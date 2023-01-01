Таунсенд и другие рассказы. Теодор Драйзер (книга, 2020) слушать онлайн

Произведения Теодора Драйзера будь то объемный роман или небольшая повесть можно с полной уверенностью считать классикой мировой литературы. И по сей день они пользуются огромной популярностью и интересом у читателей всего мира. Это и неудивительно, ведь в каждом из них отражен личный опыт писателя, путь которого к славе и известности был далеко не прост. Родившись в многодетной, небогатой семье, Теодор очень рано стал самостоятельным. Он мечтал получить образование, но университет пришлось оставить из-за нехватки денег на его оплату. В итоге будущий писатель работал в самых разных сферах, в том числе репортером газет, чтобы заработать себе на жизнь. За эти годы он получил богатый опыт, который впоследствии смог выразить в своих произведениях.



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