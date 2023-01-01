Татуировка цвета страсти. Андреа Лоренс (книга, 2020) слушать онлайн

Джона Флинн встречает на костюмированной вечеринке девушку, о которой с тех пор не может забыть. Но он не знает ни ее имени, ни как она выглядит. Все, что остается у него на память от сказочной ночи, – это татуировка, которую они с исчезнувшей незнакомкой решили сделать вдвоем. Как же поступит Джона, когда обнаружит свою таинственную страстную любовницу в образе скучного финансового аналитика?



Татуировка цвета страсти слушать на видеосервисе Wink.