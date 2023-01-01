Тасино горе. Лидия Чарская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Судьба как-то недавно забросила меня в Райское, и я провела целое лето в семье Стогунцевых. Это прелестная, дружная, симпатичная семья. Умная, добрая Нина Владимировна и еe милые дети произвели на меня глубокое впечатление. Но больше всех меня очаровала Тася. Это была прелестная девочка, самоотверженная, готовая отдать себя на служение другим, с кротким нравом и чуткой душою…»



Тасино горе слушать на видеосервисе Wink.