Тарзан. Возвращение в джунгли. Эдгар Берроуз (книга, 1913) слушать онлайн

Сюжет

Эдгар Райс Берроуз – американский фантаст, создатель одного из популярнейших образов массовой культуры ХХ века – Тарзана. «Возвращение в джунгли» – второй роман цикла о Тарзане. Цивилизация не оправдала ожиданий Тарзана. После жизни среди людей он возвращается в африканские джунгли, где вы�рос и возмужал, и узнает об Опаре – городе, полном золота легендарной Атлантиды. Тарзан ведет отряд своих воинов навстречу опасностям – к древнему злу Опара.



Тарзан слушать на видеосервисе Wink.