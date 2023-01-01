Тарзан – приемыш обезьян. Эдгар Берроуз (книга, 1912) слушать онлайн

Сюжет

"Тарзан – приемыш обезьян" (1912 г.) – первый роман цикла о Тарзане. Джон Клейтон, лорд Грейсток – имя, доставшиеся ему от отца. Тарзан – имя, под которым его знают джунгли. Джунгли, для которых неважно, сколько у тебя денег в банке и насколько именит твой род. Для них важны сила, смелость и мужество – все это есть у Тарзана, выросшего в стае обезьян и живущего по законам джунглей. Но в его джунгли приходят люди…



Тарзан – приемыш обезьян слушать на видеосервисе Wink.