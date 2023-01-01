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Тарзан и его звери. Эдгар Берроуз (книга, 1914) слушать онлайн
1914, Аудиокнига
Приключения, Зарубежная литература430 мин12+
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Сюжет
Эдгар Райс Берроуз – американский фантаст, создатель одного из популярнейших образов массовой культуры XX века – Тарзана. «Тарзан и его звери» – третий роман цикла о Тарзане. Тарзан из племени обезьян, превратившийся в респектабельного лорда Грейстока, становится жертвой интриг могуществен�ных и безжалостных врагов. И снова на помощь Тарзану приходят его друзья – звери…
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