Тарзан и его звери. Эдгар Берроуз
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Тарзан и его звери. Эдгар Берроуз

Тарзан и его звери. Эдгар Берроуз (книга, 1914) слушать онлайн

1914, Аудиокнига
Приключения, Зарубежная литература430 мин12+
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Сюжет

Эдгар Райс Берроуз – американский фантаст, создатель одного из популярнейших образов массовой культуры XX века – Тарзана. «Тарзан и его звери» – третий роман цикла о Тарзане. Тарзан из племени обезьян, превратившийся в респектабельного лорда Грейстока, становится жертвой интриг могущественных и безжалостных врагов. И снова на помощь Тарзану приходят его друзья – звери…

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