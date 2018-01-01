Тарзан. Эдгар Берроуз (книга, 1912) слушать онлайн

Сюжет

Тарзан – вымышленный персонаж, созданный писателем Эдгаром Райсом Берроузом и впервые появившийся в книге «Тарзан, приeмыш обезьян». Журнальная публикация романа состоялась в 1912 году, а в 1914 г. он вышел отдельной книгой. Тарзана называют самым узнаваемым литературным персонажем в мире. Кроме огромного количества книг, написанных самим Берроузом и другими авторами, персонаж также появлялся во многих фильмах, телевизионных передачах, на радио и в комиксах. Тарзан – сын британского лорда, брошенного вместе с женой на западном побережье Африки. Его мать умерла, а отец был убит обезьянами, когда мальчик был совсем маленьким, и он вырос среди обезьян, давших ему имя Тарзан («бледнокожий»)… Исполняет: Михаил Бескоровайный Продюсер издания: Владимир Воробьeв ©



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