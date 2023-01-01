Тартарен из Тараскона. Альфонс Доде (книга, 2020) слушать онлайн

Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу «Тартарен из Тараскона», записанную на студии АРДИС. Знаменитый «истребитель львов», «бесстрашный, великий, несравненный» Тартарен – маленький толстенький человечек, смешной и трогательный герой французского писателя Альфонса Доде – живeт в городке Тараскон на юге Франции. Этот фантазeр и романтик, хвастун и болтун мечтает о странствиях и приключениях, а сам без конца попадает нелепые и комичные ситуации. Обладая душой Дон Кихота, он рвeтся к подвигам, но пузатое и изнеженное тело Санчо Пансы препятствует осуществлению великих замыслов. И все-таки однажды Тартарен покинет свой уютный дом и сад с баобабом и отправится в Алжир охотиться на львов – навстречу приключениям и опасностям.



Тартарен из Тараскона слушать на видеосервисе Wink.