Тарас Бульба. Николай Гоголь (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Повесть «Тарас Бульба» – основанное на исторических материалах и народных сказаниях повествование об эпохе вражды в середине XVII века запорожского казачества с Речью Посполитой. Даже если Вы читали это произведение и помните его наизусть – послушайте эту повесть в исполнении актера Алексея Петренко, и, знакомая с детства, она заиграет новыми гранями прекрасного слога гения русской словесности. А школьники, которым еще предстоит открыть для себя великого классика, с удовольствием послушают диск и на слух лучше воспримут все великолепие русской литературы.



Тарас Бульба слушать на видеосервисе Wink.