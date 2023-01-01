Тарас Бульба. Николай Гоголь (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокнига содержит знаменитую повесть «Тарас Бульба», великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя, в которой рассматриваются вопросы чести и предательства, моральная ответственность по отношению к своим близким, совершившим предательство. Эта неоднозначная тема, впервые поднятая Н.В.Гоголем, затем неоднократно звучала в русской литературе. Произведения данного издания включены в программы 5-11 классов средней школы всех уровней обучения, для классной и домашней работы.



Тарас Бульба слушать на видеосервисе Wink.