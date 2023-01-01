Тарас Бульба. Николай Гоголь (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Кто не слышал о казаках, прославившихся своей непокорностью и доблестью? Герои повести Н.В.Гоголя – Тарас Бульба и его сыновья – отважные казаки-запорожцы. Они познают смысл жизни в лютых сражениях с врагом, куют свою волю, «как сталь в огне». Но судьба не пощадит никого: ни Тараса, ни его сыновей – Остапа и Андрея… Непростое это было время, когда запорожцы боролись за свою свободу, за веру – жестокое время кровавых битв, надежд и утрат.



Тарас Бульба слушать на видеосервисе Wink.