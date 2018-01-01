Тарас Бульба. Николай Гоголь (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Воссоздавая на страницах повести эпоху героического прошлого своей Родины, Гоголь передает все оттенки чувств, волнений и страданий украинского народа – гордых и воинственных казаков, со всеми их достоинствами и недостатками, храбростью и трусостью, добротой и жестокостью, чувством братства и предательством. ©



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