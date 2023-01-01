Таня Гроттер и посох волхвов. Дмитрий Емец (книга, 2003) слушать онлайн

Сюжет

Между Потусторонними Мирами и миром магов существует строгий закон равновесия. Ничто не может перейти из мира в мир, не нарушив хрупкого баланса сил. Но вот веками оберегаемое равновесие нарушено: из Потусторонних Миров похищено нечто исключительно ценное… Одновременно по Таниной неосторожности в зеркале поселяется сильный дух, который открывает проход между мирами. Три могучих древних бога – Перун, Велес и Триглав – и хранитель мирового древа Симорг требуют вернуть украденное, грозя уничтожить Буян и с ним вместе весь магический мир… Ну а настырный Гурий Пуппер по-прежнему делает все, чтобы завоевать любовь Тани Гроттер. Он сотнями посылает купидончиков и даже… переходит из команды невидимок в сборную Тибидохса по драконболу.



Таня Гроттер и посох волхвов слушать на видеосервисе Wink.