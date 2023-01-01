Таня Гроттер и магический контрабас. Дмитрий Емец (книга, 2002) слушать онлайн

Сюжет

Дмитрий Емец – современный российский писатель, автор произведений в жанре фантастики и фэнтези для подростков, в том числе знаменитых книг о девочке-волшебнице Тане Гроттер. Задуманный как пародия на приключения Гарри Поттера, этот литературный сериал превратился в самостоятельный увлекательный мир с оригинальным и ярким сюжетом и приобрeл в нашей стране огромную популярность. Первая книга серии «Таня Гроттер и магический контрабас» была написана в 2002 году и очень скоро стала бестселлером. Таня Гроттер живeт в Москве, в семье своего дальнего родственника, депутата и бизнесмена Германа Дурнева. Однажды она узнаeт о своем необычном происхождении и отправляется в Тибидохс – школу магии для трудновоспитуемых юных волшебников на острове Буян. Там ей предстоит познакомиться с новыми друзьями и врагами, стать отличным игроком в драконбол и повстречаться с убийцей своего отца – злой колдуньей Чумой-дель-Торт. Таню ждут необычные испытания, захватывающие тайны и другие невероятно романтичные и нередко смешные приключения.



Таня Гроттер и магический контрабас слушать на видеосервисе Wink.