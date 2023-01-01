Таня Гроттер и исчезающий этаж. Дмитрий Емец (книга, 2002) слушать онлайн

Сюжет

Дмитрий Емец – современный российский писатель, автор произведений в жанре фантастики и фэнтези для подростков, в том числе знаменитых книг о девочке-волшебнице Тане Гроттер. Задуманный как пародия на приключения Гарри Поттера, этот литературный сериал превратился в самостоятельный увлекательный мир с оригинальным и ярким сюжетом и приобрeл в нашей стране огромную популярность. Во второй книге серии Тане Гроттер сначала придeтся на время вернуться в Москву к своим родственникам лопухоидам Дурневым. А после возвращения на остров Буян в школу магии Тибидохс, ей предстоит узнать всю правду о загадочном Исчезающем Этаже, снова встретиться со своим заклятым врагом злой колдуньей Чумой-дель-Торт и проверить на прочность дружбу, любовь и преданность одноклассника Вани Валялкина.



Таня Гроттер и исчезающий этаж слушать на видеосервисе Wink.