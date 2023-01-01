Танцы на стеклах – 2. Алекс Д,Лана Мейер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Внимание! 18 Аудиокнига содержит нецензурную брань и сцены насилия. Продолжение истории разрушительной любви сына шейха и американской студентки. События переносятся на родину арабского принца, где среди восточного колорита, под палящим солнцем, героев ждут тяжелые испытания и бешеная стра�сть. Боль, предательства, одержимость и ненависть, интриги и танцы… танцы на стеклах. ДЖАРЕД: Мы могли быть другими. В самом начале. Но сложилось иначе. Как в бреду. Как в наркотическом дурмане. Я сошeл с ума, но и ее вина тоже есть… Она мне позволила. МЕЛАНИЯ: Загадка любви в ее многоликости. Нам достались самые острые грани. Я не просила, никто не пожелает…



Танцы на стеклах – 2 слушать на видеосервисе Wink.