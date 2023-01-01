Танцы на снегу. Сергей Лукьяненко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Звездные войны" от Сергея Лукьяненко? Да. Фантастика приключенческая и увлекательная? Да. Фантастика умная и эмоциональная? Да. Это – могущественная галактическая «империя зла», захватывающая планету за планетой, и таинственный орден «звездных рыцарей» – фагов, из последних сил могуще�ству зла противостоящих… Это – история отважного мальчишки, не имевшего будущего на заштатной родной планете – и отправившегося на встречу с судьбой в космическое никуда… Это – «Танцы на снегу».



Танцы на снегу слушать на видеосервисе Wink.