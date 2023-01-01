Танцующая для дракона. Марина Эльденберт (книга, 2020) слушать онлайн

Студия АРДИС предлагает вашему вниманию первую аудиокнигу из цикла «Ледяное сердце Ферверны» российской писательницы Марины Эльденберт – «Танцующая для дракона». История Теарин Ильеррской, легендарной иртханессы, начинается с танца. Благодаря ему она оказалась во власти повелителя драконов, покорившего величайшую пустошь Огненных земель. Мне предстоит участвовать в работе над фильмом о еe жизни, а заодно терпеть новое начальство. Самомнение размером с небоскрeб, принципы ниже уровня подземки – все это Джерман Гроу, лицо номер один в шоу-бизнесе. Который, кажется, видит во мне вовсе не художника по спецэффектам. Словом, так вляпаться могла только я, Танни Ладэ, и моя история тоже начинается с танца.



Танцующая для дракона слушать на видеосервисе Wink.