Танкисты. Перезагрузка. «Бывали хуже времена…». Олег Таругин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

НОВЫЙ военно-фантастический боевик от автора бестселлера «Если вчера война». Обмен разумами между сталинским СССР и Россией XXI века. Наш современник переносится в тело танкиста Великой Отечественной, а тот оказывается в нынешней РФ. Пригодится ли боевой опыт ветерана Афганской войны в танковых сражениях 1943 года? Как «попаданцу» из будущего распорядиться своим знанием истории, чтобы не только выжить на передовой, но и переиграть прошлое? Станет ли сталинский танкист «прогибаться под изменчивый мир» – или останется советским человеком даже в наши дни? Примет ли он такое будущее – или скажет про нынешнюю РФ: «Бывали хуже времена, но не было подлей!» Книга также издавалась под названием «Танкоопасное направление. „Броня крепка!“»



Танкисты слушать на видеосервисе Wink.