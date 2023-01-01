Танго старой гвардии. Артуро Перес-Реверте (книга, 2020) слушать онлайн

Молодая красивая пара, охваченная страстью, танцует танго в тихом салоне корабля, скользящего по ночному морю. Все происходит в 1928 году, когда юный и очаровательный танцор Макс и изысканная красавица Мерседес встретились на борту парохода, идущего через Атлантику. Но она несвободна. Поэтому танец – единственная возможность приблизиться к ней. Так начинается главное приключение их жизни – большая любовь, которая спустя много лет, во время прогулки в Ницце, получает свой второй шанс… «Танго старой гвардии» – история полная страсти и страданий. С одной стороны – беззвучный умирающий мир, на глазах теряющий свой блеск и глянец. С другой – ожившее волшебство любви двух людей длиною в жизнь.



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