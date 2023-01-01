Танец перемен: новые проблемы самообучающихся организаций. Питер Сенге,Арт Клейнер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Танец перемен» – это подробное и всестороннее освещение технологии управления переменами, наиболее полная и обстоятельная энциклопедия практики реформирования организаций. В книге показано, что и как могут сделать корпорации для решения проблем, неизбежно возникающих в ходе даже самых успешных преобразований и являющихся естественной частью процесса глубинных перемен. Авторы выделяют десять основных проблем, в числе которых нехватка времени, отсутствие помощи, несоответствие слова и дела, страхи и переживания, конфликт между истинными приверженцами реформ и «неверующими», распространение передового опыта и др., и на примере наиболее успешных американских корпораций, а также армии США предлагают способы их решения. Книга содержит жизненно важные советы, практические примеры и упражнения и, несомненно, будет полезна руководителям организаций, линейным менеджерам, неформальным лидерам и всем, кто борется за реализацию программ глубинных перемен.



Танец перемен: новые проблемы самообучающихся организаций слушать на видеосервисе Wink.