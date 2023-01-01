Талисман войны. Сергей Бакшеев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Череп жестокого завоевателя Тимура обладает огромной мистической силой. Чтобы его найти, надо разгадать изощренные загадки. След ведет в древние города Азии: Самарканд, Бухару, Хиву. Каждый шаг на пути к цели таит смертельную опасность. А рядом с Тихоном Заколовым друзья, способные стать врагами. Это четвертый роман серии «Опасные тайны Тихона Заколова».



Талисман войны слушать на видеосервисе Wink.