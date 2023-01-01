Талисман счастья и удачи. Мудрая психология на каждый день. Анна Кирьянова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сегодня многие знания прошлого забыты, считаются устаревшими или ненаучными. Мы перестали верить в талисманы, прислушиваться к природе, читать знаки судьбы. Тем не менее все это работает для нас каждый день. Нужно лишь научиться искать правильный подход к этим знаниям. Поможет в этом книга Анны Кирьяновой «Талисман счастья и удачи. Мудрая психология на каждый день». Если вы хотите изменить жизнь, найти собственный путь Победителя, встретить любовь или очистить дом от ссор и болезней, обратитесь к этому изданию. Автор собрала в одной книге мудрые ответы на значимые вопросы. Эти знания уходят корнями в глубокую старину и уже не один раз доказывали свою эффективность. Как справиться с личными неурядицами и проблемами на работе, как привлечь счастье и достаток, почему стоит избавляться от токсичного окружения и как дорожные знаки могут предсказать будущее – эти и другие интересные и необычные темы раскрыты в книге философа и психолога Анны Кирьяновой.



Талисман счастья и удачи слушать на видеосервисе Wink.