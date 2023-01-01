Талисман, или Ричард Львиное Сердце в Палестине. Вальтер Скотт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В основе этого романа – реальный эпизод из истории крестовых походов. Июль 1191-го английские и французские крестоносцы уже больше года находятся на Святой Земле. Между предводителями воинства Христова Ричардом I Львиное Сердце и Филиппом II растут противоречия из-за притязаний на титул короля Иерусалимского. Как обычно, вероломство, предательство и клевета оказываются поначалу сильнее рыцарского благородства. Но доблестный шотландец Кеннет, оказавшись в центре этих интриг, не только сумел сохранить честь и свое доброе имя, но и добился любви прекрасной дамы – племянницы самого Ричарда.



Талисман, или Ричард Львиное Сердце в Палестине слушать на видеосервисе Wink.