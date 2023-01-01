Тактика малых групп. Часть 2. Александр Зайцев
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Тактика малых групп. Часть 2. Александр Зайцев

Тактика малых групп. Часть 2. Александр Зайцев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези532 мин18+
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Сюжет

Александр Зайцев – писатель-фантаст из Санкт-Петербурга. Работает в разных жанрах: ЛитРПГ, городское фэнтези, бояр-аниме пробовал свои силы и в научной фантастике. Книги Александра Зайцева интересны, помимо прочего, тем, что автор с большой любовью и знанием предмета описывает холодное оружие и техники владения им. Представляем аудиоверсию наиболее популярной книги писателя, которая стала его визитной карточкой и располагает огромной фанбазой в сети. Роман «Тактика малых групп» написан в антураже ЛитРПГ, но выходит за рамки жанровых канонов – хотя бы тем, что в нeм полностью отсутствуют системные сообщения и логи. Группа бывших заядлых игроков оказывается в неизвестном им мире, в котором правила поведения регулируют некие «судьи». Все они разбиты на несколько фракций и должны сражаться друг с другом. Смерть здесь пусть и болезненна, но не критична: игрок будет возрождeн заново. Главный герой, умеющий обращаться с оружием, сколачивает команду соратников под эпатажным названием «Общество любителей вышивать крестиком». Этот боевой отряд становится грозной силой, которая своей фракции внушает уважение, а врагам – страх. Прокачка уровней членов команды идeт с опережением графика, но помимо фана в игре много такого, о чeм герой и не подозревает. Новые правила арбитры вводят уже по ходу игры. И вот герой узнаeт, что в случае поражения фракции смерть игрока уже не будет игрушечной. Это в корне меняет тактику боевых действий и ответственность командира. Чем завершится большая игра, в...Слушайте книгу.

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