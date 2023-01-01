Тактический уровень. Макс Глебов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Младший лейтенант Петр Нагулин вырвался из Уманского котла, но проблем у него только прибавилось. Генерала Музыченко, на помощь которого он рассчитывал, самолетом увозят в Москву для проведения расследования обстоятельств гибели двух армий, а сам Петр попадает в фокус пристального внимания �НКВД. Тем временем на фронте назревает новая катастрофа, по сравнению с которой поражение под Уманью – лишь прелюдия. Танки Гудериана и Клейста стремятся замкнуть гигантские клещи вокруг войск Юго-Западаного фронта, обороняющего столицу Советской Украины…



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