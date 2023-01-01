Такова жизнь (сборник). Мария Метлицкая (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мария Метлицкая показывает нам «маленькую жизнь» негромких людей – в ее героях мы узнаем себя, своих родных и знакомых. «Такова жизнь». Сколько раз каждый из нас слышал, да и сам повторял эти слова, сетуя на несправедливость судьбы, невозможность что-либо в ней изменить. Герои рассказов, собра�нных в этом сборнике, прекрасно знают, что такое потери, разочарования, предательство. Но знают они и другое: жизнь стоит того, чтобы ценить каждое ее мгновение. Невозможно прожить без трудностей и проблем. Но без дождя не бывает радуги, без осенней грязи не бывает белоснежного снега. Черная полоса обязательно сменяется белой. Такова жизнь. И ее надо любить такой, какая она есть.



Такова жизнь (сборник) слушать на видеосервисе Wink.