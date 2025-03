Take It Off: история Kiss без масок и цензуры. Грег Прато (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Это самая подробная и авторитетная книга о «безгримовой» эре, и она часто несправедливо замалчивается в пользу эпохи «масок». TAKE IT OFF обязательна к прослушиванию для каждого члена Kiss Army". Metal-Rules.com Книга, написанная музыкальным журналистом Грэгом Прато, расскажет вам об одной из ярчайших вех в истории KISS, времени, когда, по мнению многих фанатов, были созданы лучшие песни группы: Heaven’s On Fire, Lick It Up, Tears Are Falling, Crazy Crazy Nights и другие. Это эра, когда музыканты решились смыть свой фирменный грим и снять вычурные наряды, чтобы не только не затеряться среди других исполнителей, но и суметь вернуть себе место на олимпе рок-музыки 80-х. Внутри книги собраны эксклюзивные интервью с людьми, сотрудничавшими с KISS в разное время: музыкантами, журналистами, продюсерами. Они и вспоминают первое появление группы «без масок» в эфире MTV, и рассказывают, как писали хиты с их альбомов, и делятся живыми воспоминаниями о концертах и турах. Также здесь перечислены вся дискография и самые яркие видеовыступления группы за этот период. В прямом эфире MTV 18 сентября 1983 года KISS впервые предстали перед публикой без грима. Трансляция по популярности могла конкурировать с просмотром кубка Super Bowl! Поклонники группы ждали этого момента, и вот он настал: музыканты не побоялись не только показать свои лица и избавиться от фирменного «макияжа», но и выпустить новый альбом с более «тяжелым» звучанием. Пластинка Lick It Up вернула KISS былую славу и вошла в топ лучших рок-альбомов, получив в итоге статус «платиновой». Сейчас «безгримовый» период не заслуженно подвергается забвению, однако настоящие фанаты группы хорошо помнят это время и благодарны ему за многие яркие хиты. Музыкальный журналист Грэг Прато собрал в своей книге TAKE IT OFF десятки увлекательнейших, уникальных интервью с музыкантами, продюсерами, журналистами, публицистами, композиторами, которые были причастны к деятельности KISS в это яркое время. Из этой книги вы узнаете: – как менялся стиль KISS и за что они получали волны хейта со стороны слушателей,– откуда в песне Heaven’s On Fire появился йодль,– как музыканты общались в турах и записывали свои безумные клипы. В TAKE IT OFF также представлена вся дискография группы за 13 лет эпохи «без масок» – настоящий подарок каждому участнику Kiss Army!



