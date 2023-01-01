Таис Афинская. Иван Ефремов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Иван Ефремов – выдающийся писатель, автор научно-фантастических и исторических романов, самый знаменитый из которых – «Таис Афинская» – рассказывает о юной и прекрасной гетере Таис, участнице походов и возлюбленной Александра Македонского. Сюжетную основу произведения составляет известн�ый по античным источникам исторический эпизод: сожжение Персеполиса, одной из столиц персидского царства. Однако «Таис Афинская» – не только масштабные и зрелищные события эпохи грандиозных завоеваний Александра Великого, но и страстная и романтичная любовная история, захватывающий приключенческий роман, глубокие философские и нравственные размышления.



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