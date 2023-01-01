Таинственный сад. Вор Эдифи. Фрэнсис Элиза Ходжсон Бернетт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Таинственный сад» – сказка, пронизанная искренними переживаниями и чувствами, ведь самой писательнице пришлось рано осиротеть и многое пережить, чтобы, став взрослой, писать такие светлые, добрые и поучительные сказки для детей всего мира. Мери Леннокс очень сильно не повезло, ей выпало рано остаться сиротой. Ее жизнь в доме дяди была одинокой и грустной. Но однажды происходит чудо – Мэри нашла ключ от тайного сада, который пролежал в земле много-много лет. Чудесным образом перед Мэри открываются врата нового мира, где царит сказка, дружба и любовь. Мэри знакомится с капризным мальчиком Колином, и со временем они оба преображаются в красивых и добрых детей, по мере того, как Таинственный сад открывает им свои секреты. Также включена прелестная повесть «Вор Эдифи», рассказывающая о том, как доброта и вежливость семилетней крошки растопили сердце вора.



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