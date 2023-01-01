Таинственный остров. Жюль Верн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Таинственный остров" – один из самых популярных романов Жюля Верна, воплощающий его мечты об обществе, освобожденном от любых форм насилия и рабства. История о пятерых северянах, которые во время гражданской войны в США сбежали из вражеского плена на воздушном шаре, но волею судьбы попа�ли в бурю и оказались на затерянном необитаемом острове где-то в Тихом океане. Знания, смелость и труд отважных робинзонов позволяют им не только выжить, но и справиться со всеми невероятными приключениями, которые ожидают их.



Таинственный остров слушать на видеосервисе Wink.