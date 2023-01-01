Таинственный остров. Жюль Верн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Один из наиболее известных романов классика приключенческой литературы Жюля Верна. Герои романа, пятеро отважных северян бегут из взятого южанами города Ричмонда на воздушном шаре. После страшной бури они попадают на необитаемый остров, где их ждет множество приключений, загадочных происше�ствий и испытаний. Роман неоднократно экранизировался. Приключения в жизни начинаются с книг о приключениях. Приятного прослушивания!



Таинственный остров слушать на видеосервисе Wink.