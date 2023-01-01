Таинственный остров. Жюль Верн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Во время гражданской войны в США пятеро отважных северян бегут из плена на воздушном шаре. Страшная буря выбрасывает их на берег загадочного необитаемого острова в Южном полушарии. Колонисты обустраивают свою жизнь на острове. Благодаря своим талантам и трудолюбию, вскоре они уже не знают нужды: собирают богатые урожаи пшеницы, выращенной из единственного зeрнышка, строят мельницу, разводят домашнюю птицу, делают себе теплую одежду из шерсти муфлонов и даже проводят телеграф. Однако мужественных поселенцев ждут новые опасные испытания и таинственные происшествия… Будучи независимым произведением, «Таинственный остров» является в то же время продолжением других известных книг Жюля Верна: в него вплетены судьбы героев из романов «20 000 лье под водой» и «Дети капитана Гранта».



Таинственный остров слушать на видеосервисе Wink.