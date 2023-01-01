Таинственный остров (спектакль). Жюль Верн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Таинственный остров" – один из самых увлекательных романов французского писателя-фантаста Жюля Верна. Во времена гражданской войны в США пятеро смельчаков-северян спасаются от плена на воздушном шаре. Страшная буря выбрасывает их на берег необитаемого острова. Отвага и таланты новых поселенцев острова помогают им обустроить свою жизнь. Мирное пребывание «робинзонов» на острове нарушает угроза нападения пиратов, но на помощь приходит таинственный и всемогущий друг… Слушайте новый радиоспектакль по знаменитому роману Жюля Верна «Таинственный остров». В роли капитана Немо народный артист России Михаил Козаков.



Таинственный остров (спектакль) слушать на видеосервисе Wink.