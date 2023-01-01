Таинственный лес: Как диалог с бессознательным помогает выйти из жизненного тупика. Екатерина Давыдова (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Все мы сталкиваемся с ощущением стагнации, отсутствия прогресса или перспектив в жизни. Порой это случается потому, что мы не видим явных способов двигаться вперед или достичь целей, переживаем профессиональную неудовлетворенность, сложности в отношениях или чувствуем гнетущую усталость от монотонности и предсказуемости повседневности. А иногда понимаем, что оказались в заложниках своего опыта и живем как будто по инерции, следуя чужим правилам и ожиданиям. Как же выйти из жизненного тупика? Екатерина Давыдова предлагает отказаться от привычных способов мышления и отправиться в таинственный лес бессознательного. На примерах из собственного профессионального опыта и произведений массовой и классической культуры она рассказывает, как научиться слушать свою интуицию, доверять снам и использовать потенциал иррационального. Автор помогает установить контакт со своим бессознательным, чтобы найти решение для задач, которые еще недавно казались невыполнимыми.



Таинственный лес: Как диалог с бессознательным помогает выйти из жизненного тупика слушать на видеосервисе Wink.