Таинственный Ктототам. Дмитрий Емец (книга, 2020) слушать онлайн

Однажды во дворе дома Гавриловых появился таинственный Ктототам и по-хозяйски расположился в заброшенном сарайчике у забора. Скоро с Ктототамом перезнакомилась вся семья, и теперь ни одно событие не обходилось без его участия. А когда из зоопарка пропали белый тигр и коза, то поисковый отряд возглавил именно Ктототам! И никто не предполагал, что в этой истории окажутся замешаны один бегемот, четыре пони и четыре лошади, капитан небольшой яхты и неудачливый Робинзон…



Таинственный Ктототам слушать на видеосервисе Wink.