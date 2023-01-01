Тафгай. Сола Рэйн (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Она: Разбитое сердце, разрушенная карьера и незапланированная беременность – это все, с чем я осталась после скоропалительного брака с красавцем-хоккеистом. И вот спустя 6 лет этот проклятый двухметровый ураган снова ворвался в мою жизнь. Теперь я вынуждена работать в его доме. Ради нашей дочери, о существовании которой он не знает. Он: До встречи с ней я был уверен, что таких, как я, девчонки не бросают. Но эта знойная красотка сломала систему. Она вскружила мне голову и оставила ни с чем. Теперь, когда спустя годы мы снова оказались под одной крышей, я хочу ее больше, чем когда-либо. К несчастью, у нее есть парень. К его несчастью, разумеется. Тафгай (он же – плохой парень)– хоккеист, основными задачами которого является устрашение противника и защита самых ценных игроков своей команды.



Тафгай слушать на видеосервисе Wink.