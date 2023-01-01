Таежный волк. Вячеслав Шишков (книга, 2020) слушать онлайн

Герои сибирских рассказов Вячеслава Шишкова – подлинные представители народа, реальные, настоящие сибиряки (многие из них выведены под своими истинными именами, фамилиями, кличками), наделенные лучшими качествами: умом, здоровьем, твердой волей, любовью к природе-матери, к своей Родине, своему краю. Вот и в рассказе «Таежный волк» нас ждет рассказ о реальном человеке – Леонтии Бакланове – смелом человеке, которого знали и уважали во всей таежной округе, уважали за справедливость и бескорыстие, за трудолюбие и доброту. «Идешь в тайгу, – говорил он, – помалкивай в тряпочку только звериный нюх имей да сам зверем притворись, забудь, что ты есть человек, а зверь и зверь, только по-лесному умный, в сто раз умнее человека… Только таежную правду надо помнить, она превыше всех небес… Человеку ли, зверю ли, ничтожной твари ли какой – все единственно – сделаешь добро, тебе так же будет. А зло и тебе злом обернется. Запомни, милый друг. На этом вся видимая жизнь стоит. Если б принял человек в свое сердце эту заповедь хорошую да по поступкам поступал, тогда рай на землю снизошел бы». История жизни этого удивительного человека ждет вас в аудиокниге «Таежный волк» Вячеслава Шишкова – автора нашумевших романов «Угрюм-река», «Емельян Пугачев» и «Ватага».



Таежный волк слушать на видеосервисе Wink.