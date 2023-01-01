Таблетка от старости. Ирина Мясникова (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Как поступить, если ты случайно узнала, что муж тебе изменяет? Какую роль играют соратники и сподвижники в новом деле? Как противостоять возмущенной общественности? Какие опасности таит в себе поиск вечной молодости? И как выйти замуж за секс-символа? «–Вот, помнится, лежу я на пляже в Ялте, мне двадцать три, а вокруг военные.– Эльвира Викентьевна при этих словах аж зажмурилась. Видимо вспомнила, как хорошо быть молодой, красивой и лежать на пляже. А, может, припомнила какого-нибудь особо выдающегося военного. –А я где в это время была?– поинтересовалась Шура. Конечно, она не хотела испортить матери настроение, но по тени, пробежавшей по прекрасному лицу Эльвиры Викентьевны, поняла, что именно это она своим вопросом и сделала. –Как где?– Эльвира Викентьевна на секунду задумалась. Даже попыталась сосредоточенно нахмуриться, но безукоризненный лоб, напичканный ботоксом и рестилайном, не поддался.– Вспомнила! Свекровь, бабушка твоя, приехала и увезла тебя к себе. Ну, в Сибирь! –Из Ялты в Сибирь?– ахнула Шура. –Почему из Ялты?– удивилась Эльвира Викентьевна.– Из Ленинграда. Это я в Ялту потом уже поехала.»



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