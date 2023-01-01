Сыскные подвиги Тома Сойера. Рассказы. Марк Твен
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Сыскные подвиги Тома Сойера. Рассказы. Марк Твен

Сыскные подвиги Тома Сойера. Рассказы. Марк Твен (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Детская литература440 мин12+

Сюжет

Все произведения американского писателя Марка Твена – забавные, смешные и при этом очень живые и реалистичные. Большинство сюжетов автор черпал из собственного жизненного опыта, и многие герои также «списаны с натуры». «Сыскные подвиги Тома Сойера» – одно из наиболее известных произведений выдающегося американского писателя Марка Твена и одна из самых читаемых книг. Ее любят не только дети, но и взрослые, что совсем неудивительно, ведь в ней – столько юмора и всевозможных приключений, а герои-сорванцы так похожи сразу на всех мальчишек мира.

Сыскные подвиги Тома Сойера слушать на видеосервисе Wink.

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