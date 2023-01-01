Сыскной аппарат. Аркадий Кошко
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Сыскной аппарат. Аркадий Кошко

Сыскной аппарат. Аркадий Кошко (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детективы, Учебная и научная литература286 мин12+
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Сюжет

Воспоминания начальника сыскной полиции Царской России. Описываются реальные случаи из практики: похищения знаменитых драгоценностей, крупные разбойные нападения, убийство Распутина, убийства известных чиновников и купцов, брачные аферисты, проституция, организация сыскной полиции, борьба со взятками в среде полиции.

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