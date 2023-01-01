Сыщик Липов. Серия 4-я. Русский бал в Зимнем. Валерий Введенский,Елена Утехина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Начало прошлого столетия. Серебряный век. Санкт-Петербург. Самая молодая европейская столица богатеет и хорошеет. Расцветают архитектура, науки, искусство. Но у города, как и у его блистательных дворцов, есть парадный фасад, а есть и потайные «черные лестницы». В благополучном городе преступность быстро идeт в рост. И теперь сыскная полиция Петербурга – это мощная политическая сила. Зима 1903 года. Старый начальник сыскной, честный служака, из-за болезни вот-вот уйдeт в отставку. Кто займeт его место? Ловкий карьерист и взяточник Клоповский, или рыцарь долга и чести Липов? Кто будет защищать хрупкую красоту старого мира и противостоять вызовам начавшегося жестокого и хищного, нового 20-го века? 4-ая серия. Русский бал в Зимнем В Петербурге, на Марсовом поле – широкая Масленица. Катальные горки, блины, скоморохи, веселье. Простой народ гуляет от души. А весь высший свет империи сегодня будет в Зимнем дворце. Здесь состоится грандиозный Русский бал, на котором царская семья и придворные предстанут в древнерусских костюмах. Парча, золото, меха. Верность национальным традициям. Однако эсэры видят верность традициям в другом, и готовятся утопить бал к крови. В руках у начальника сыскной Липова оказывается ниточка, с помощью которой он, возможно, успеет размотать этот страшный клубок.



Сыщик Липов слушать на видеосервисе Wink.