Сыщик Липов. Серия 2-я. Кража в Исаакиевском соборе. Валерий Введенский,Елена Утехина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Начало прошлого столетия. Серебряный век. Санкт-Петербург. Самая молодая европейская столица богатеет и хорошеет. Расцветают архитектура, науки, искусство. Но у города, как и у его блистательных дворцов, есть парадный фасад, а есть и потайные «черные лестницы». В благополучном городе преступность быстро идeт в рост. И теперь сыскная полиция Петербурга – это мощная политическая сила. Зима 1903 года. Старый начальник сыскной, честный служака, из-за болезни вот-вот уйдeт в отставку. Кто займeт его место? Ловкий карьерист и взяточник Клоповский, или рыцарь долга и чести Липов? Кто будет защищать хрупкую красоту старого мира и противостоять вызовам начавшегося жестокого и хищного, нового 20-го века? 2-ая серия. Кража в Исаакиевском соборе Третье февраля 1903 года. К жуткому завыванию петербургской февральской вьюги добавилось леденящее душу известие: ночью в Исаакиевском соборе преступник топором вырубил с оклада иконы Нерукотворного Спасителя бриллиантовую корону! Столица шокирована этим дерзким и циничным преступлением. Раскрыть его – дело чести для нового начальника сыскной надворного советника Федор Игнатьевича Липова. Под шумок, пока все ищут бриллианты из Исаакия, прямо из участка сбегает опасный политический преступник, эсер-бомбист Тулупов.



Сыщик Липов слушать на видеосервисе Wink.