Сыщик, ищи вора! Или самые знаменитые разбойники России. Александр Бушков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Источники быстрого и незаконного обогащения существовали в России еще с дописьменных времен. Воров, разбойников, казнокрадов и душегубов здесь водилось такое множество, что управы на них не было никакой. Дорожные грабежи, пиратство, казачьи и крестьянские разборки, присвоение личного и государственного имущества, а также банальная уголовщина – в общем, на широких российских просторах царил полный беспредел. Куролесили отчаянно и с размахом – в стиле испанских конкистадоров. Самая полная и захватывающая «бандитская» история России, которую мы вам предлагаем, способна в одно мгновение перевернуть все ваши представления о криминальном прошлом своего народа. Также не пропустите аудиоверсии произведений Александра Бушкова о Истории Государства Российского: «Оборотни в эполетах, или Сиятельное ворье», «Врач, гусар, мушкетер, или Летопись медицинской жизни России», «Сибирь и сибиряки, или Русские конкистадоры», «Русский Шерлок Холмс, или Тайны уголовного сыска», «Петербург и петербуржцы, или Парадиз Петра I», «Загадочный Петербург, или Призраки европейских столиц», «Русский Ротшильд, или Хорошие были господа», «Тайны Сибири, или зачем Россия ее завоевала», «Пусть меня научат! Или как преподавали на Руси», «Сыщик, ищи вора! Или самые знаменитые разбойники России», «Крым и крымчане, или Тысячелетняя история раздора»



Сыщик, ищи вора! Или самые знаменитые разбойники России слушать на видеосервисе Wink.