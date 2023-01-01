Сын солнца. Голландская доблесть. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Двадцать второй том «Полного собрания сочинений» выдающегося американского писателя Джека Лондона (1876-1916) включает в себя два блистательных сборника рассказов «Голландская доблесть» и «Сын солнца». «Но Маргарет была непреклонна. Уэсты никогда не покидали своих судов, говорила она. Они всегда приводили их в порт, на место их назначения, или вместе с ними опускались на дно. „Эльсинора“, выходя из Балтиморы в Сиэтл, была под командой Уэста, и теперь, выходя из Вальпарайзо с новым составом команды и офицеров, она должна прийти в Сиэтл с одной из Уэстов на борту…» Джек Лондон «Голландская доблесть» Содержание: Голландская доблесть (Dutch Courage). Рассказы. 1. Голландская доблесть 2. Тайфун у берегов Японии 3. Спасенный браконьер 4. На берегах Сакраменто 5. Крис Фэррингтон, матрос 6. Отбитый абордаж 7. Приключение в воздушном море 8. Плешак 9. В бухте Йеддо 10. Их дело – жить Сын солнца (A Son of the Sun). Рассказы. 1. Сын солнца 2. Гордость Алоизия Пэвкберна 3. Черти на Фуатино 4. Шутники на Новом Гиббоне 5. Небольшой счет, предъявленный Сюизину Холлу 6. Ночь в Гобото 7. Перья Солнца 8. Жемчужины Парлая



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