Сын полка. Валентин Катаев
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Сын полка. Валентин Катаев

Сын полка. Валентин Катаев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
История, Классика409 мин12+

Сюжет

Повесть «Сын полка» была написана в 1944 году, в дни Великой Отечественной войны. Это история о судьбе простого крестьянского мальчишки Вани Солнцева, у которого война отняла все: родных и близких, дом и само детство. Наравне с взрослыми солдатами он преодолевал тяготы и опасности, помогая приблизить Великую Победу.

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