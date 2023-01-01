Сын полка. Валентин Катаев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Повесть «Сын полка» была написана в 1944 году, в дни Великой Отечественной войны. Это история о судьбе простого крестьянского мальчишки Вани Солнцева, у которого война отняла все: родных и близких, дом и само детство. Наравне с взрослыми солдатами он преодолевал тяготы и опасности, помогая приб�лизить Великую Победу.



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