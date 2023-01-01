Сын Галактики. Противостояние. Дмитрий Распопов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Противостояние" – фантастический роман Дмитрия Распопова, вторая книга цикла, жанр боевое фэнтези, попаданцы. Новые приключения обычного человека с Земли Владимира Курочкина в Общей галактике, где его ждут расставания и новые сражения, новые свершения и возможно, кто знает, новая любов�ь. Пришествие берсеркеров и новая угроза расы инсектикоидов не даст почивать на лаврах завоевателя, нужно развивать расу и осваивать новые способности своего тела, чтобы преодолеть все препятствия на своем пути и подтвердить звание диктатора меклар.



Сын Галактики слушать на видеосервисе Wink.