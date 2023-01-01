Сын Человеческий. Александр Мень (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

На страницах этой книги православному священнику, историку и богослову протоиерею Александру Меню (1935–1990) удалось ярко и правдиво воссоздать евангельскую эпоху, донести до читателя образ Иисуса Назарянина таким, каким Его видели современники. Жизнеописание Христа строится на основании Ева�нгелий, лучших комментариев к ним, а также других литературных источников, указанных в библиографии. Блестящий писательский талант и историческая интуиция автора делают его книгу выдающимся художественным произведением.



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