Сын белого волка. Избранные повести. Роберт Говард (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Роберт Ирвин Говард (1906–1936) – американский писатель, автор приключений и детективов, а также произведений в жанрах фэнтези и хоррор. Предлагаемый сборник составили три повести: «Кровь богов», «Страна кинжалов», «Сын белого волка». В центре каждой из них – американец, заброшенный судьбой на Ближний Восток и получивший там известность под именем Эль Борак («Быстрый»). Он типичный герой-одиночка, появляется в самых неожиданных местах, спасает мирных людей, разбирается со злодеями, сбрасывает власть местных деспотов и меняет ход событий. Его знают и боятся на всeм Ближнем Востоке. Знаменитые рубины «Кровь Богов» привлекают к себе внимание сразу нескольких банд негодяев. В затерянном в пустыне тайном городе, населeнном преступниками, к власти приходит человек, чьи действия угрожают устоям западной цивилизации. Язычники-мятежники в Турции бросают вызов правящему режиму. И всюду планы злодеев срывает неустрашимый Эль Борак. Хотите знать подробности? Слушайте!



Сын белого волка слушать на видеосервисе Wink.