Сын белого волка. Избранные повести. Роберт Говард
Wink
Аудиокниги
Сын белого волка. Избранные повести. Роберт Говард

Сын белого волка. Избранные повести. Роберт Говард (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Зарубежная литература, Приключения441 мин16+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Роберт Ирвин Говард (1906–1936) – американский писатель, автор приключений и детективов, а также произведений в жанрах фэнтези и хоррор. Предлагаемый сборник составили три повести: «Кровь богов», «Страна кинжалов», «Сын белого волка». В центре каждой из них – американец, заброшенный судьбой на Ближний Восток и получивший там известность под именем Эль Борак («Быстрый»). Он типичный герой-одиночка, появляется в самых неожиданных местах, спасает мирных людей, разбирается со злодеями, сбрасывает власть местных деспотов и меняет ход событий. Его знают и боятся на всeм Ближнем Востоке. Знаменитые рубины «Кровь Богов» привлекают к себе внимание сразу нескольких банд негодяев. В затерянном в пустыне тайном городе, населeнном преступниками, к власти приходит человек, чьи действия угрожают устоям западной цивилизации. Язычники-мятежники в Турции бросают вызов правящему режиму. И всюду планы злодеев срывает неустрашимый Эль Борак. Хотите знать подробности? Слушайте!

Сын белого волка слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг